Julija Kiseljova perusti avustusjärjestön, jota hän on pyörittänyt Hersonissa läpi venäläismiehityksen – "He tuhosivat kaiken"

Jesenin ei ollut Neuvostoliiton vallanpitäjien suosiossa. Hänen nimikkokahvilansa pitäjä taas on tehnyt parhaansa vastustaakseen venäläisiä miehittäjiä ja auttaakseen sodassa kärsineitä ukrainalaisia, joten nimi on varsin sopiva.

Runoudessa, kuten monessa muussakin työssä, tärkeintä on kiteyttää ja keskittyä olennaiseen. Ja sen taidon Julija totta vie osaa.

Istuessamme kahvittelemassa kahvilan aurinkoisella ulkoterassilla hän vastailee rauhallisesti kysymyksiin ja kertoo tarinaansa siitä huolimatta, että Ukrainan armeijan tykit ampuvat lähistöltä toistuvasti venäläisten asemiin ja osa kaupungista on Kahovkan padon räjäyttämisestä johtuvan tulvan alla.

Paitsi kahvila, Julijan yritys on avustustoiminnan keskus. Se on ollut sitä jo pitkään: ensin avustustoimintaa pyörittivät vain Julija ja hänen siskonsa, mutta myöhemmin mukaan on tullut myös liuta muita ihmisiä. Puolet kahvilan sisätiloista oli haastattelua tehtäessä täynnä avustustarvikkeita.