Ukraina julkaisi videon pommin pudotuksesta Donetskissa – venäläistankkien kaikki luukut auki

Ukrainan kansalliskaarti julkaisi videomateriaalia, jossa on nähtävissä miehittämättömän ilma-aluksen pommin pudotus panssarivaunuja kohti.

Merkille pantavaa videolla on se, että molempien venäläisten panssarivaunujen luukut ovat ammollaan auki.

Kyseisestä videomateriaalista on vaikea sanoa, olivatko luukut tarkoituksella vai vahingossa auki. On myös mahdollista, että miehistö on paennut vaunusta.