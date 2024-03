Harhainen nainen puukotti iäkästä naapuria – uskoi uhrin sotkeneen ja rikkoneen asuntoaan vuosikausia

– Alkas niinku kunnioittamaan minua naapurina, että mullakin on oikeus elää siinä talossa, maksan vuokran ja tuosta niin. Viimesin niitti oli se, kun se imuri rikottiin mulla niin se oli, sillon napsahti jotakin, että tuota mitä mie en osaa niinku selittää, nainen kuvaili poliisille.

Selvitteli tihutöitä moneen kertaan

– Matot on kaikki sotkettu, tavaroita rikottu, ikkunat sotkettu, kirjahylly oli mustassa mönjässä yks aamu ja tämmöstä pientä, pientä juttua ollu ihan jatkuvasti, hän kuvaili poliisille.

– Sano mulle ensimmäisenä, että sehän on ihan hullu se (miehen nimi) ja on saanu varotuksia siitä, mitä se on talossa tehny, nainen kuvaili poliisille.