"Häpeällinen ja karkea" yksityiskohta seuraikonin jättipatsaassa sai murskakritiikin – kuvanveistäjä: "He pyysivät minua korostamaan sitä"

– On häpeällistä, mitä he tekivät Gallardon patsaalle. Karkea, groteski, tavanomainen. Pullottava etumus on kuin irvikuva. Yhden Riverin suurimman idolin kunnianosoitus on tehty täysin tarpeettomalla töykeydellä, argentiinalainen jalkapallotoimittaja Leo Paradizo manasi Twitterissä.