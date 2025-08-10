Jani Honkavaara: "Voi sitä paskaa"

Jalkapalloseura Djurgårdenin päävalmentaja Jani Honkavaara päivittelee historiaa paikallisvastus AIK:ta vastaan.

AIK isännöi Djurgårdenia Ruotsin pääsarja Allsvenskanissa tänään sunnuntaina kello 15 käynnistyvässä Tukholman derbyssä.

Djurgårdenin lähihistorian saldo paikallisvastustajaansa vastaan on tyly. Edellisistä keskinäisistä kymmenestä Allsvenskan-kohtaamisesta se on onnistunut voittamaan vain yhden. Viimeisin kohtaaminen, toukokuussa pelattu matsi päättyi tasan 1–1.

– Voi sitä paskaa, Djurgårdenin suomalainen päävalmentaja Jani Honkavaara sanoo saldosta Expressenin mukaan.

– Mielestäni olimme hyviä edellisessä AIK-derbyssä, vaikka olimme pelanneet torstaina ja he olivat silloin tuoreempia. Nyt meillä on sen sijaan etu.

AIK isännöi torstaina unkarilaista Györiä Konferenssiliigan karsinnoissa 2–1-voittoonsa päättyneessä taistossa. Djurgården on sen sijaan samaan aikaan harjoitellut ja valmistautunut tähän matsiin.

– Se ei välttämättä näy ottelun alussa, mutta voi näkyä loppua kohden. Emme voi keskittyä siihen liikaa, Honkavaara toppuuttelee.

"Ei ollut hyväksyttävää"

Djurgårdenia ensimmäistä kauttaan luotsaava suomalainen kertoo, ettei joukkueessa ole aiemmin puhuttu siitä, miten vaikeaa AIK:ta vastaan on ollut.

Honkavaaran valmentamassa edellisessä derbyssä Djurgårdenin voittokin oli lähellä, mutta AIK onnistui tasoittamaan 83. peliminuutilla.

– Mielestäni olimme mentaalisesti hyviä viime ottelussa AIK:ta vastaan, emme vain pystyneet pitämään pakettia kasassa loppuun asti. Tarvitsemme hyvän 90-minuuttisen voittaaksemme nuo pelit.

Viime viikonlopun pelissään Djurgården tasasi pisteet kotonaan 1–1-tuloksella Halmstadia vastaan.

– Emme olleet tyytyväisiä matsiin. Olemme käyneet keskusteluja syistä, miksemme ole yltäneet huipputasoomme, ja siitä, että meidän on pelattava paremmalla mentaliteetilla. Se ei ollut hyväksyttävää, Honkavaara jyrisee.

– Olemme puskeneet joukkuetta henkisesti tällä viikolla. Olemme olleet hiukan vihaisempia ja vaativampia.

AIK on Allsvenskanissa viidentenä, Djurgården kahdeksantena.