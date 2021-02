Wall Streetin kuuluisan härkäpatsaan veistäjä on kuollut – patsas pystytettiin salaa keskellä yötä

Di Modican tunnetuin teos on yli 3 200 kiloa painava pronssiveistos Ryntäävää härkä (“Charging bull”). Teos sijaitsee eteläisen Manhattanin Bowling Green –puiston laidalla keskellä New Yorkin pörssikeskittymää.

Poliisi poisti patsaan samana päivänä

Moninainen symboli

Teoksen on joskus katsottu symboloivan rahaa, valtaa, maskuliinisten arvoja ja pörssin raivopäisyyttä. Teosta on myös kuvattu myönteisemmässäkin valossa: sen on ajateltu symboloivan optimismia ja New Yorkin asukkaiden positiivista asennetta, jonka avulla voi saada mahdottomia asioita tapahtumaan.