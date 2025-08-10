Tukholman derby keskeytettiin – Jani Honkavaaran suojatit kelpo putkessa

Ruotsin miesten jalkapalloliigan Tukholman derby AIK:n ja Djurgårdenin välillä oli fanien soihtujen ja ilotulitteiden takia pitkään keskeytettynä sunnuntaina. Lopulta ottelu kuitenkin saatiin pelattua, ja Jani Honkavaaran valmentama ja usean suomalaispelaajan edustama Djurgården ylsi lopulta vieraskentällä 0–0-tasapeliin.

Ottelu keskeytettiin hetkeksi jo avauspuoliajalla, kun kentälle heitettiin juomakuppi. Peliä päästiin jatkamaan kuitenkin nopeasti, mutta toisen puoliajan alussa koitti sitten pidempi tauko pyrotekniikasta johtuen. Pelaajat poistuivat kentältä, ja peliä jatkettiin lopulta vasta puolen tunnin tauon jälkeen.

Honkavaaran Djurgårdenilla on 19 ottelusta 27 pistettä, ja se on Allsvenskanissa 8. sijalla. Suomalaisvalmentajan mukaan voitto olisi ollut otettavissa.

– Meidän olisi pitänyt olla hieman tehokkaampia ja hieman nälkäisempiä. Halusimme tästä pelistä hieman enemmän, mutta pisteeseen on nyt tyydyttävä. Ja meillä on nyt neljä ottelua putkeen ilman tappiota, Honkavaara kommentoi HBO Max -kanavalle.