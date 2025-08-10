Mohamed Salah närkästyi Uefalle maajoukkuemiehen tragediasta: "Voitteko kertoa, miten hän kuoli?"

Liverpoolin supertähti Mohamed Salah ei katsonut hyvällä Uefan julkaisua palestiinalaisjalkapalloilija Suleiman al-Obeidin kuolemasta.

Palestiinan jalkapalloliitto kertoi torstaina, että Suleiman al-Obeid, 41, kuoli Israelin hyökkäyksessä odottaessaan humanitaarista apua. "Palestiinalaisen jalkapallon Peléksi" kutsuttu mies teki uransa aikana yli 100 maalia – kaksi niistä pelaamissaan 24 maaottelussa.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa muisti al-Obeidia perjantaina.

– Jäähyväiset Suleiman al-Obeidille, "Palestiinan Pelélle. Lahjakkuus, joka antoi toivoa lukemattomille lapsille, jopa synkimpinä aikoina, Uefan sosiaalisen median julkaisussa luki.

Liverpoolin ja Egyptin maajoukkueen huippuhyökkääjä Mohamed Salah iski tähän tiukasti kiinni.

– Voitteko kertoa, miten hän kuoli, missä, ja miksi? Salah kirjoitti X:ssä.

Hän on aiemmin perännyt humanitaarisen avun sallimista Gazaan ja kehottanut "maailman johtajia yhdistämään voimansa estääkseen sen, että viattomia sieluja teurastetaan lisää".

Israel aloitti sotilaallisen hyökkäyksensä Gazassa lokakuussa 2023 sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaisryhmät olivat hyökänneet Israeliin.

Yli 61 300 ihmistä on kuollut Gazassa Israelin sotatoimien seurauksena.