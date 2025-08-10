Liverpool on lyöty

Crystal Palace nousi kahdesti tappiolta ja otti toisen tittelinsä Englannin jalkapallopyhätössä Wembleyllä muutaman kuukauden sisään, kun se kaatoi Valioliigan hallitsevan mestarin Liverpoolin Community Shield -ottelussa.

Palace kukisti Liverpoolin rangaistuspotkukisassa 3–2 sunnuntaina yli 82 000:n katsojan edessä. Varsinainen peliaika päättyi 2–2.

Toukokuussa Crystal Palace voitti Wembleyllä Manchester Cityn FA-cupin finaalissa.

Sunnuntaina Liverpoolille osuivat varsinaisella peliajalla uudet hankinnat Hugo Ekitike ja Jeremie Frimpong. Palacen iski ensin tasoihin Jean-Philippe Mateta ja sitten Ismaila Sarr. Pilkkukisassa Poolilta epäonnistui seuran ykköstähti Mohamed Salah sekä Alexis Mac Allister ja Harvey Elliott.

– Olimme samalla tasolla Liverpoolin kanssa, mahtava esitys. Olen hyvin ylpeä joukkueesta, Palacen valmentaja Oliver Glasner riemuitsi.

Kauden perinteistä avausta sävytti myös kesäinen tragedia. Liverpoolin hyökkääjä Diogo Jota ja hänen veljensä Andre Silva kuolivat auto-onnettomuudessa heinäkuun alussa. Sunnuntain ottelussa heitä muistettiin seppeleiden laskulla, mutta minuutin hiljainen hetki ei kestänyt loppuun asti katsomosta kantautuneiden äänien takia.

