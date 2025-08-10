Supertähden sopimussoppa sakenee – PSG reagoi tylysti: Uusi nimi sisään

Ranskan jalkapallojätti PSG hankki maalivahti Lucas Chevalierin Lillestä lauantaina 40 miljoonan euron siirtosummalla.

Chevalier, 23, on ollut mukana Ranskan maajoukkuemiehityksessä, mutta A-maajoukkuedebyyttiä hän ei ole vielä tehnyt.

Chevalierin hankinta oli PSG:n reagointi huippumaalivahti Gianluigi Donnarumman takkuisiin jatkosopimusneuvotteluihin.

Donnarumma, 26, oli avainroolissa, kun PSG voitti viime kaudella kauan himoitsemansa Mestarien liigan.

Italialaistähti tienaa ESPN:n mukaan hulppeat 850 000 euroa kuukaudessa ja haluaa palkankorotuksen. Donnarumman sopimus pariisilaisseurassa päättyy ensi kesänä.

PSG:n urheilujohtaja Luis Campos on ajanut kahtena viime vuotena seuraan uutta palkkarakennetta, mikä tarkoittaa alempaa palkkapohjaa ja isompia kannustimia yksilöllisiin ja kollektiivisiin suorituksiin. Tämän takia Donnarumman agentteineen on ollut vaikea neuvotella rahakkaampaa sopimusta.

Donnarumma yllätti vuonna 2017 kasvattajaseuransa AC Milanin kieltäytymällä jatkosopimustarjouksesta, mutta seura ja pelaaja pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen neljän vuoden jatkosta.

Donnarumma jätti Milanin vuonna 2021 vapaana agenttina ja siirtyi PSG:hen, koska pyysi italialaisseuralta enemmän palkkaa kuin se oli valmis maksamaan.