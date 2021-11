Hannu Jortikkaa ihaileva valmentajatulokas on saanut SM-liigajoukkueen hurjaan liitoon – "Huippulahjakkuus huokuu"

38-vuotias Salo on uusi kasvo SM-liigan päävalmentajana, mutta on siitä huolimatta ehtinyt tehdä jo suuren vaikutuksen valmentajataidoillaan. Runkosarjan avauskolmanneksen jälkeen KooKoo keikkuu komeasti toisella sijalla.

Täysin uusi kasvo Salo ei kuitenkaan SM-liigassa ole. Hän toimi Ilveksen apuvalmentajana kausina 2016-20. C Moren asiantuntija Karri Kivi on nähnyt läheltä, kuinka lahjakkaasta valmentajasta on oikein kyse.