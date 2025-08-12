HIFK:n kapteeni vaihtuu

Iiro Pakarinen on SM-liigaseura Helsingin IFK:n uusi kapteeni.

Pakarinen kantaa tulevalla kaudella punapetojen riveissä C-merkkiä. Pakarisen rinnalla varakapteeneina toimivat Ilari Melart ja Jori Lehterä.

Melart toimi kahdella edelliskaudella IFK:n kipparina. Hänen tuorein sesonkinsa päättyi loukkaantumiseen, minkä jälkeen Lehterä kantoi kapteenin roolia.

– Meillä on erittäin hyvä kapteenisto. Jos joku heistä on poissa, niin ansaintalogiikalla mennään, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen toteaa, kommentoiden Pakarisen valintaa:

– Iiro edustaa sitä HIFK:ta, mitä me haluamme olla. Hänellä on historiaa seurassa, mikä myös painaa vaakakupissa, mutta se päivittäinen tekeminen ja tekemällä johtaminen on isoin asia. Joukkueen arvojen alla toimiminen on huipputasoa, Jokinen kehuu.

Pakarinen, 33, voitti viime kaudella Liigan maalipörssin. Pakarinen nakutti runkosarjan 58 ottelussa tehot 30+12=42.

Joukkueena HIFK:n taival katkesi puolivälieriin, kun se hävisi SaiPalle suoraan voitoin 0–4.