SM-liiga-komeettaa verrataan jo NHL-mestariin – "Kaikki harmonia näkyy pelissä"

– KooKoo on muuttanut vähän strategiaansa, ja tämä on suomalaisempi joukkue. On Olli Salolle tuttuja pelaajia Ilveksestä ja takavuosien HPK:sta. Viisaalla tavalla rakennettu. Se kaikki harmonia näkyy pelissä.

– Olli Salo valmentaa pelin sisällä pieniä pelejä, pientä kuvaa ja sitten isoa kuvaa. Iso kuva on sellainen, että vertaan sitä (Stanley Cup -voittaja) Tampa Bay Lightningin rauhallisuuteen. Se rauhallisuus tuottaa nopeutta. On todella pieniä pelin sisäisiä peleja. Sitä kutsun täsmävalmentamiseksi, ei valmenneta vain isoa kuvaa, vaan otetaan myös pikkuruisia esimerkkejä mukaan hommaan.

Sihvonen näkee, että kun pelikirja on kunnossa, myös yksilöt pääsevät esille. Esimerkiksi nousee täksi kaudeksi Lukosta siirtynyt Heikki Liedes , joka on löytänyt uralleen aivan uuden vaihteen Kouvolassa. Liedes teki viime viikolla maajoukkuedebyyttinsä Karjala-turnauksessa.

– Liedes on hyvä esimerkki siitä, että on vaihtanut vähän pelaajaprofiiliaan siellä. Onnistui Leijonissa ja heti (maanantaina) kiskaisi maalin HIFK:ta vastaan. Tämä on monesti se seuraus siitä, että pelaajat saavat pelikirjasta itseluottamuksen, ja sen puitteissa on hyvä tehdä tulossa.