Hannu Jortikalta kritiikkiä suomalaisvalmentajille – tiukka ärähdys keskusteluun Tapparan ratkaisusta

– Minuahan kritisoitiin kaikennäköisestä, että minä huudan, minä pakotan ja minä teen sitä. Silloin oli 90-luku. Tämä nuorisokin oli erilaista. Silloin pelattiin kapakassa perjantai-iltana korttia. Eihän se käynyt, se piti lopettaa. Se on selvä asia, Jortikka korosti C Moren Sebastian Waheebin haastattelussa ja teki perään huomioita siitä, miten erilaista nykyinen jääkiekkonuoriso on.