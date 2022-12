Ex-pelaaja on "loppuun asti väsynyt" HIFK-tekosyyhyn – kova ehdotus Ville Peltosen suhteen

Kun suurseuraksi mielletty HIFK on tahkonnut puolet runkosarjan peleistään, se on jääkiekon SM-liigassa pudotuspelisijojen ulkopuolella. Seuran entinen pelaaja, C Moren asiantuntija Niklas Bäckström piti painavan puheenvuoron seuran vyyhdistä ja ilmaisi olevansa "loppuun asti väsynyt" tekosyyhyn, jolla vaikeuksia Helsingissä on selitelty.