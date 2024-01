Kärppien uudesta päävalmentajasta kovia lausuntoja – "Nyt täytyy seurajohdon perseen kestää merivettä"

Mäntymaan pitkä jatkosopimus aiheutti Huomenta Suomen Kiekkoraadissa vilkasta keskustelua. 38-vuotiaaksi valmentajaksi hän on kasvattanut osaamistaan jo harvinaisen pitkään jouduttuaan lopettamaan oman peliuransa jo alle kolmekymppisenä.

– Viimeksi eilen Tampereella kyselin vähän, että mikä Ville Mäntymaa, ”Havu”, on miehiään. Täysin sama on tullut kahdesta eri suunnasta. On jämpti ja sellainen persoona, että tulee tekemään todella pitkän uran päävalmentajana, MTV Urheilun selostaja Jani Alkio kertoi.