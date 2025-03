Hanna Smith MTV:lle: Venäjään voi vaikuttaa vain sotilaallisesti – "Keinot vähäiset tai todella kovat"

Ukrainaan on toivottu rauhaa jo pitkään. Eilen Ukraina suostui Yhdysvaltojen tekemään tulitaukoehdotukseen. Ehdotuksessa esitetään 30 päivää kestävää tulitaukoa.

Venäjä puolestaan haluaa tulitauon omilla ehdoillaan. Rintamalla Venäjällä menee tällä hetkellä hyvin. Tämä on Venäjän presidentti Vladimir Putinille neuvotteluvaltti.

Venäjä ei ole kunnolla kommentoinut Yhdysvaltain ehdottamaa tulitaukoehdotusta. Venäjä on sanonut, että se haluaa sopimuksesta lisätietoa.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvelee MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa, että Venäjä pyrkii tällä hetkellä pelaamaan hiukan aikaa.

– Tulitaukoehdotus loppujen lopuksi ei välttämättä ole Venäjän intresseissä. Koska jos Venäjä tämän sopimuksen hyväksyy, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat sanelee hiukan niin Ukrainalle kuin Venäjälle tässä, miten jatketaan, Smith toteaa.

Yhdysvallat on viime aikoina vaikuttanut Venäjä-myönteiseltä. Smith toteaa monien eri tahojen todenneen, että on reilua peliä katsoa kaikkien kortit – ei vain Ukrainan.

– Kysytään Venäjältä sitä, että mikä heidän lähtökohtansa tähän kohti rauhaa menevälle tielle on. Ovatko he valmiita tulitaukoon? Venäjä on koko ajan sanonut, että he ovat rauhan puolesta ja Ukraina ei. Nyt on Venäjän vuoro ottaa kantaa tähän asiaan.

"Rauhanneuvotteluihin pitkä matka"

Smith huomauttaa, että varsinaisiin rauhanneuvotteluihin on vielä pitkä matka. Hänen mielestään Ukraina on kuitenkin tällä hetkellä hieman vahvemmassa asemassa kuin vielä viikko tai kaksi viikkoa sitten.

– Ukraina ikään kuin sai nyt takaisin Yhdysvaltojen tuen. Ukraina lähti siihen kokonaisuuteen mukaan mitä (Donald) Trump halusi. Ukraina saa tiedustelutietoa ja sotilasapua. Ja Eurooppa on vahvasti Ukrainan takana.

Hanna Smithin mukaan Ukraina on tällä hetkellä hieman vahvemmassa asemassa kuin vielä viikko tai kaksi viikkoa sitten.

Hiljattain Trump uhkasi Venäjää talouspakotteilla. Smith toteaa, että jo nyt on käytössä todella paljon sanktioita. Sanktioita voidaan Smithin mukaan kyllä edelleenkin kiristää ja ne tulevat vaikuttamaan. Sanktiot ovat kuitenkin Smithin mukaan aina hidas keino.

– Venäjään voidaan oikeastaan vaikuttaa vain sotilaallisesti tai sitten niin, että Venäjä arvioi sisäpoliittisesti tilanteen sellaiseksi, että on hyvä suostua tulitaukoon. Eli loppujen lopuksi keinot ovat aika vähäiset, tai sitten ne ovat todella kovat, Smith kiteyttää.

