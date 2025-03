Korkeakoulujen yhteishaku alkoi – nappaa tästä kuusi vinkkiä opintoihin pyrkimiseen

Yhteishaku korkeakouluopintoihin päättyy tiistaina 25.maaliskuuta.

Yhteishaku syksyllä alkaviin korkeakouluopintoihin avautui tällä viikolla, ja se päättyy tiistaina 25. maaliskuuta.

Lue tästä kuusi vinkkiä avuksi hakuprosessiin.

1. Mieti hakukohteiden järjestys "ihan oikeasti" tarkkaan

Korkeakoulujen yhteishaussa hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa siitä kohteesta, johon hakijan valintamenestys riittää ja jonka hän on asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmaksi.

– Kannattaa ihan oikeasti laittaa hakukohteet siihen järjestykseen, mikä on mieluisin paikka, kannustaa opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkö Tanja Juurus.

Jos vaikkapa todistusvalinta riittää opiskelupaikkaan, kyseisen hakukohteen alapuolella olevat kohteet vapautuvat muille.

Hakea voi enintään kuuteen hakukohteeseen.

2. Muista myös piiloon jääneet alat

Useat yliopistojen koulutusalat tuppaavat olemaan hyvin kapeasti esillä julkisuudessa.

– Kaikki tietävät lääkiksen ja oikiksen, mutta nehän ovat vain murto-osa koulutustarjonnasta, mitä meillä on, muistuttaa Juurus.

– Esimerkiksi oikeustieteen kanssa samassa valintakokeessa voi hakea myös monelle muulle koulutusalalle. Nyt on vielä aikaa tutustua laajasti siihen, minkälaisia koulutusohjelmia yliopistoissa on.

3. Yhteishakuun saa pyytää apua

Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon hakeminen on iso käännekohta nuoren elämässä. Jos sopivan alan löytyminen mietityttää, kannattaa vaihtoehtoja pohtia yhdessä esimerkiksi koulun opinto-ohjaajan kanssa.

– Ylioppilaat ovat vielä nuoria. Kun puhutaan näin isoista ja jännittävistä elämää ratkovista kysymyksistä, ohjausta pitää olla hyvin tarjolla, opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen.

Niemeläinen vinkkaa, että netistä eri koulutusaloista löytyy tietoa Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolusta. Yliopistoon hakevalle yliopistovalinnat.fi on hyvä sivusto.

4. Lukiotasoinen yleissivistys riittää pitkälle pääsykokeissa

Tanja Juuruksen mukaan valintakokeissa pärjää yleensä jo hyvin pitkälle lukiotasoisella yleissivistyksellä, mutta siihen ei tule tuudittautua, että kokeessa pärjäisi arvaamalla.

Valintakokeissa voi olla alan vaatimusten mukaan lasku- tai kirjoitustehtäviä monivalintatehtävien lisäksi.

Pääosa kokeista mittaa yleisiä valmiuksia yliopisto-opintoihin.

– Eli ei oleteta, että hakijalla olisi niin sanottua substanssiosaamista, ellei se ole jo opintojen alussa välttämätöntä, kuten lääketieteen opinnoissa, Juurus kertoo.

5. Yhdellä pääsykokeella voi hakea useammalle alalle

Merkittävin muutos yliopistojen opiskelijavalinnoissa on se, että valintakokeita on huomattavasti aiempaa vähemmän, ja hakijan on mahdollista pyrkiä samalla valintakokeella usealle koulutusalalle.

Yliopistot järjestävät yhdeksän kansallista pääsykoetta, joilla voi hakea suurimpaan osaan kanditason hakukohteista.

Esimerkiksi valintakokeessa H voi hakea opiskelemaan filosofiaa, historiaa, kulttuurien tutkimusta, taiteiden tutkimusta ja teologiaa.

– Vielä viime vuonna meillä oli pitkälti toistasataa erilaista valintakoetta pelkästään näihin yliopistojen kanditasolta alkaviin koulutusohjelmiin, vertaa Tanja Juurus.

– Nyt hakijalla on tosiasiassa paremmat mahdollisuudet tulla huomioiduksi kaikkien niiden kohteiden opiskelijavalinnassa, joihin hän on hakenut.

6. Hakeminen ei vie ensikertalaisen etua

Lukiosta valmistuneen on mahdollista päästä yliopistoon myös ylioppilastodistuksellaan. Karkeasti noin puolet uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla eli ilman valintakoetta, arvioi Juurus.

Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Opinto-ohjaaja Suvi Niemeläinen muistuttaa, että ensikertalaisuus säilyy siihen asti, että hakija ottaa saamansa korkeakoulupaikan vastaan

– Eli sitä ennen voi aina uudestaan hakea ensikertalaisena. Ensikertalaisuus on hirvittävän suuri etu.

Myös Juurus kuvailee ensikertalaisuutta isoksi plussaksi hakijalle, mutta näkee asiassa myös kääntöpuolia. Moni luulee menettävänsä aseman osallistumalla yhteishakuun.

– Meille tulee opoilta paljon viestejä siitä, että ensikertalaisuuden takia ei uskalleta ottaa paikkoja vastaan tai edes hakea. Kiintiö tuo paljon paineita lukiolaisille.

Tarjolla reilut 55-tuhatta opiskelupaikkaa

Kevään yhteishautta on haettavana 55 078 aloituspaikkaa. Hakukohteita on 1 636. Kaikkiin koulutuksiin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä palvelussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Aloituspaikoista 54 prosenttia on ammattikorkeakouluissa ja 46 prosenttia yliopistoissa.

