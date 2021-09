Hangossa koululaiset opettelevat pian merimiessolmujen tekemistä, Inarissa metsästystä: "Opetuksen järjestäjä päättää"

Hanko on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka aloittaa merimiestaitojen opetuksen alakouluissa.

– Kyse ei ole uudesta oppiaineesta, vaan tätä tullaan sisällyttämään eri aineisiin. Se, millä lailla tämä tulee tapahtumaan, on yhä auki. Siihen rehtorit saavat ottaa kantaa vähän myöhemmin, hän sanoo STT:lle.

Osana opetusta lapset oppivat muun muassa, miten tehdään merimiessolmuja ja tunnistetaan merimerkkejä. Tarkoituksena on yhdistää teoreettista opiskelua käytännön toimintaan.

Tälläkin hetkellä meri on luontevalla tavalla läsnä merellisen kaupungin kouluopetuksessa.

– Kouluissa on Itämeri-teemapäiviä sekä puhutaan ympäristönhoidosta ja merten pelastamisesta. Merimiestapojen ja merimiestaitojen opetus istuu tähän hyvin. Kyse on kansalaisosaamisesta, Strandell sanoo.

Koulussa voi oppia metsästystä ja lemmikin hoitoa

Myös muualla päin Suomea opetusta on mukautettu paikallisia tarpeita ajatellen. Useammassa paikassa voi esimerkiksi opiskella metsästystä valinnaisena aineena.

– Opetuksen järjestäjä päättää, millaisia opintokokonaisuuksia valinnaisista aineista muodostetaan. Se päättää myös, mikä on kunkin opintokokonaisuuden tavoite ja millä tavalla se arvioidaan. Valinnaisiin aineisiin ei ole valtakunnallisia tavoitteita, sillä on katsottu, että se, miten opintokokonaisuus järjestetään, on paikallisesti päätettävissä, Hintsa sanoo.