Hallitusedustaja MTV Uutisille: Kaikki AVI:t eivät ole toimineet tarpeeksi hyvin – tarkempaa ohjeistusta tulossa ensi viikolla

Uuden lakiesityksen valmistelu rajavalvonnan tehostamiseksi, raja HE, on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Ministereiden erityisavustajat kaikista hallituspuolueista ovat neuvotelleet uudesta lakiesityksestä viikonloppuna, ja he jatkavat vielä ensi viikolla.