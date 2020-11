Hallitus päättää vihdoin uusista matkustusrajoituksista – eduskunta vaatii selkeitä linjauksia maahantuloon

Asia on ollut hallitukselle vaikea oikeudellisten ongelmien vuoksi ja esimerkiksi matkailuyrittäjät ovat odottaneet linjauksia kuumeisesti.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus on pohtinut mallia, jossa Suomeen voidaan tulla kolmeksi päiväksi, jos lähtömaassa on tehty tuore (alle 48 h) negatiivinen koronatesti. Matkustajan täytyy ottaa toinen koronatesti Suomeen saapuessa, jos matka kestää kolmesta kuuteen päivää.

– Tämä on aivan liian monimutkaista. Viestin täytyy olla selkeä. Jos olet terve, niin tervetuloa Suomeen, jos olet sairas, pysy poissa, eduskunnassa todetaan.

Lähtömaassa tehtyjen koronatestien kohdalla on ilmennyt ongelmia. Esimerkiksi lennolla Skopjesta Turkuun saapuneilla matkustajilla on todettu koronavirus Suomessa toisen testin jälkeen, vaikka henkilöllä on ollut lähtömaasta voimassa oleva tuore negatiivinen testitulos. Tämän takia olisi oleellista, että negatiivinen testitulos Suomen päässä riittäisi.