Hallitus suunnittelee veronkorotuksia reilun 100 miljoonan euron edestä – keihin ne osuvat, ministeri Saarikko? "Arvelen, että niistä voi olla vielä monenlaista vääntöä"

– Velkamäärä pienenee huomattavasti siitä, jonka teimme ratkaisuksi tämän vuoden osalta. Se on nyt alijäämänä samaa mittakaavaa kuin 2010-luvun alkupuolella. Mutta yhtä tärkeää kuin on puhua velasta ja sen pienentämisestä, on keskittyä siihen, miten bruttokansantuote kasvaa eli Suomessa on työtä ja yrittäjyyttä. Kasvu on sittenkin paras tapa hoitaa valtion taloutta, MTV:n Kymmenen uutisissa illalla vieraillut valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi.