Matti Vanhanen esittelee vuoden 2021 budjettiehdotuksensa kello 15 – tätä on odotettavissa: "Aihe, johon valtion pitää huomiota suunnata"

Valtiovarainministeriön johto aloitti eilen neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista. Vanhasen mukaan budjetista on tulossa elvyttävä, eikä uusia leikkauksia ole luvassa. Lisäksi pohditaan muun muassa sitä, miten valtio voi auttaa vientiyrityksiä.

Tulevaan budjettiin ei ole tulossa Vanhasen mukaan enää tulossa uusia elvytysavauksia, mutta ei myöskään leikkauksia. Myös epävarmuutta on näkyvissä.

– Suurin varjo ja epävarmuus liittyy viennin kehityksen kohtaloon, ja se on aihe, johon ilman muuta myös valtion pitää huomiota suunnata, mitä sille on tehtävissä, hän sanoi.

Klo 15.05 Valtion menotulot romahtivat miljardeilla ja tuli kuluja, joita ei aikaisemmin ollut. Valtion budjetin alijäämä supistuu 7 miljardiin euroon. Ensi vuoden budjetin lähtöoletuksena on, että pandemia saadaan hallintaan.

Klo 15.07 STT: VM:n budjettiehdotus ensi vuodelle on 61,6 miljardia euroa, mikä on 3,9 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 5,7 miljardia euroa vähemmän kuin vuodelle 2020 on budjetoitu mukaan lukien lisätalousarviot.