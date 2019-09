Hallitus kokoontuu miettimään ensi vuoden budjettia – Suunnitelmia on paljon, ja tällä viikolla selviää mihin rahat riittävät

Palkkatuen käytön lisääminen on tärkeimpiä työllisyystoimia, joista hallitus on jo ehtinyt päättää. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hallitus on arvioinut palkkatuen työllisyysvaikutukset reippaasti yläkanttiin.

Aktiivimallin korvaaminen



Ongelmallista hallituksen työllisyystavoitteen kannalta on, että samaan aikaan kun on valmisteltu työllisyyttä lisääviä toimia, on tehty esityksiä tai päätöksiä, joilla on päinvastainen vaikutus. Yksi on edellisen hallituksen luoman aktiivimallin leikkurin purkaminen.