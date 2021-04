Hallituksen neuvottelutaidot puntarissa ensi viikolla – ratkottavana niin työttömyysturvan kohtalo, Veikkaus-varat kuin turvetuottajien ahdinko

Hallituksen yhteisenä tavoitteena on velkaantumisen taittuminen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, missä on koronakriisin hoidon takia kasvaneen velan jäljiltä tekemistä. Käytännössä on siis varauduttava talouden sopeuttamiseen lähivuosina, vaikka näkemykset aikataulusta vaihtelevat.