Antti Rinteen hallitus on nyt 100 päivää vanha – näin asiantuntijat arvioivat töppäykset ja ilonaiheet: "Alku on ollut monella tapaa erilainen"

Hallitus nimitettiin tehtäviinsä 6. kesäkuuta. Tuosta päivästä on nyt kulunut 100 päivää.

Mitä Rinteen hallitustaival on toistaiseksi tarjonnut politiikan seuraajille ja suomalaiselle kansalle? Asiaan vastaavat Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio sekä MTV Uutisten haastattelemat kokeneet poliitikot.

Professori: Alku on ollut edellistä tunnustelevampi

– Alku on ollut monella tapaa erilainen kuin neljä vuotta sitten, professori Tapio Raunio tiivistää.

Edeltäjään tehtiin eroa jo Säätytalon neuvotteluissa. Rinteen hallitusohjelma on selvästi suurpiirteisempi kuin edeltäjänsä.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus tarttui heti alussa ohjelmassaan määriteltyihin kärkihankkeisiinsa, kun nykyhallitus on aloittanut Raunion mukaan ennemminkin tunnustellen.

– Ehkä edellisen hallituksen virheistä oppien, nyt pyritään rauhallisemmin valmistelemaan asioita ja tuomaan ne vasta sitten julkisuuteen, kun ne on hallituksen sisällä riittävästi käsitelty. Se on varmaan ihan fiksua politiikkaa, Raunio sanoo.

Pääministeri Rinteen tausta on syvällä ammattiyhdistysmaailmassa, ja kansakunnan kaapin päällä on odotetusti ollut Raunion mukaan "sovitteleva ja rauhallinen johtaja".

– Tällainen kuva hänestä on ensimmäisen sadan päivän aikana saatu. Tietysti Rinteen varsinainen johtajuus mitataan vasta myöhemmin, kun alkaa tulla enemmän konkreettisia lakihankkeita, joita viedään eduskunnan käsiteltäväksi.

SDP-veteraani: "Lintilähän jo ihan näyttää valtiovarainministeriltä"

Uransa varrella melkoisen määrän hallituksia nähnyt Jaakonsaari kehuu Rinteen hallitusta EU-puheenjohtajuuden laadukkaasta hoitamisesta sekä maahanmuuttopolitiikasta, jossa on Jaakonsaaren mukaan "häivähdys humanismia".

– Vähän huono asia on se, että Al-Holin leirillä olevien lasten kohtaloon ei ole tullut ratkaisua. Sen luulisi inhimillisesti ottaen olevan aika tärkeä kysymys, Jaakonsaari sanoo.

Hallituksen kärkitrion muodostavat Rinteen ohella vihreä ulkoministeri Pekka Haavisto ja keskustalainen valtiovarainministeri Mika Lintilä. He saavat Jaakonsaarelta puhtaat paperit.

– En voi muuta olla kuin tyytyväinen. Haavisto on ollut Suomen linjaa edustamassa tärkeissä kokouksissa, ja on myös Suomessa pystynyt kertomaan kansalaisille vaikeitakin asioita, Jaakonsaari miettii.

"Mielestäni on tehty vakava virhe..."

– Mielestäni on tehty vakava virhe antamalla kokemattomasti vihreille sisäisen turvallisuuden kannalta keskeinen ministeriö, demaripoliitikko sanoo.

Hallituksen 19 ministerillä on yhteensä 82 avustajaa, lähes kaksin verroin edeltävään hallitukseen nähden. Suuri määrä herätti alkukesästä kipakkaa keskustelua ja kritiikkiä.

Puheenjohtajan puuttuminen häirinnyt keskustaa



Keskustan näkökulmasta tilannetta on häirinnyt puheenjohtajan puuttuminen. Puolue on ollut koko kesän ilman kunnollista keulakuvaa, kun Juha Sipilä ilmoitti heti vaalien jälkeen väistyvänsä tehtävästään.

– Kukaan ei ole ollut kertomassa julkisuuteen viimeisen kolmen kuukauden aikana, mitä keskusta ajaa. Turha on vanhoja kaivella, mutta olisi toki ollut viisasta päättää puheenjohtajasta jo kesäkuussa, konkaripoliitikko linjaa.

Rinteen hallitus on varsin nuori, sillä mukana on useita noin kolmekymppisiä ministereitä. Myöskään yhteenlaskettu ministerikokemus ei yllä huippulukuihin.

– Suuri ero Sipilän hallitukseen on se, että mukana on hyvin paljon politiikan nuoria aloittelijoita. Esimerkiksi vihreät ministerit, Haavistoa lukuunottamatta, ovat ensimmäistä kertaa hallituksessa.

Myös pääministeri Antti Rinteen toiminnassa on keskustavaikuttajan mielestä näkynyt aloittelijuus, jonka seurauksena ulostuloissa on ollut takeltelua. Nykyhallitus ei kuitenkaan ole alkuaikanaan lähtenyt yhdessäkään poliittisessa hankkeessa ajamaan täysin hukkateille johtavaa väylää.

Onko hallituksen epäyhtenäisyys poikkeuksellista luokkaa?

Hallituksen alkutaivalta luonnehdittaessa keskeiseksi piirteeksi on usein nostettu Rinteen hallitusta leimannut riitely.

– Nyt tietyt puolueet ovat vähän naljailleet toisilleen ja kritisoineet toistensa aikomuksia. Kyllähän tätä on nähty Suomessa, Raunio kuittaa.

– Kun meillä on ollut hyvin laajapohjaisia hallituksia, silloin tätä on esiintynyt. Ajatellaan vaikka Paavo Lipposen sateenkaarihallitusta. Tämä on ollut yleinen linja.