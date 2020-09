Marinin hallitus uskottavuustestin edessä – huomenna alkavaan budjettiriiheen kohdistuu suuria odotuksia: Syntyykö elpymisrahaston jaosta ongelma?

Valtio syytää ensi vuonna valtavia määriä lainattua rahaa eri puolille ja toiveita sataa koko ajan enemmän. Kunnille on luvattu lisää tukea, Veikkauksen alentuneet tuotot pitäisi korvata edunsaajille, ilmastotoiveita on miljardilista, vientiteollisuus toivoo sähköveron alennuksen lisäksi muutakin tukea ja monessa paikassa koronakin vaatii vielä veronsa. Isoja menonlisäyksiä on tulossa myös hoitajamitoituksesta ja oppivelvollisuusiän nostosta – joskin ne kohdistuvat enemmän aikaan ensi vuoden jälkeen.