Hallitus haluaa selkeyttää epäselvää tulkintaa alkoholin etämyynnistä – "Suomalaisilla oltava oikeus ostaa"

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) mielestä tavoitteella on edellytyksiä edetä varsin nopeastikin.

– Näkisin, että se on sen verran yksiselitteinen ja selkeä asia, Rydman sanoo STT:lle.

Vuonna 2021 sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) katsottiin, että lainmuutos on mittava prosessi ja ennen siihen ryhtymistä tulee olla tarkkana, että muutoksille on todellista tarvetta.

– En usko, että se on mitenkään mahdottoman iso rasti. Toki se täytyy huolella valmistella, kun sääntelyä ehkä jonkin verran uudistetaan, että se ei sitten enää anna aihetta samanlaiselle tulkinnanvaraiselle tilanteelle kuin nykyinen sääntely on muodostanut, Rydman sanoo.

Tällä hetkellä suomalaisille on epäselvää, mikä on lain mukaan sallittua tai kiellettyä, sillä Suomen alkoholilaki ei esimerkiksi mainitse termejä verkkokauppa tai etämyynti.

– Mutta kun tällainen epäselvä tilanne on muodostunut ja siitä on ollut virkamiestasollakin monenlaista erilaista kantaa, on tarpeen selkeyttää tilannetta.