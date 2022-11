Alkoholin etämyynti nyt Tullin tehotarkkailussa – asiantuntija perää selkeämpää lakia: ”Ei nyt puhuta mistään rakettitieteestä”

– Toisaalta ostajille on tullut tutummaksi, miten verkosta voi ostaa alkoholia. Tiedän, että netissä alkoholia myyvien myymälöiden osalta monesti on pyritty vähän häivyttämään tätä verokysymystä. Sen selvittäminen ei ole aina asiakkaalle kovin helppoa, koska tilanne on monesti sellainen, että myyjä saattaa antaa ymmärtää, että verot on maksettu ja asiakkaalle ei tule muita kustannuksia, Rakshit toteaa.