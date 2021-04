STM: Alkoholilainsäädännössä ei ole muutostarpeita, EU-komissio arvioi tilannetta – lue, mistä etämyyntiin liittyvässä sotkussa on kyse

Ministeriö on joutunut vastaamaan Euroopan komissiolle kysymyksiin alkoholin etämyynnistä ja alkoholijuomien myynnin mahdollisista esteistä.

Ministeriö näkee, että Suomen alkoholilaki on nykyisellään linjassa EU-oikeuden kanssa.

– Korkein oikeus on sen todennut, että se (alkoholilaki) on yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa. Me emme näe siinä mitään suurempia haasteita, Keinänen toteaa.