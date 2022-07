Opposition poliitikot lataavat suorat mielipiteensä Uniper-kiistasta – "Normaalissa länsieurooppalaisessa maassa Tuppurainen olisi historiaa"

Fortumin tytäryhtiö saksalainen Uniper on pahoissa vaikeuksissa, koska kaasun tuonti Venäjältä on keskeytynyt ja kaasun hinta on noussut. Nyt nämä vaikeudet ovat vaarassa jäädä Suomen maksettaviksi, sillä Suomen valtio on Fortumin pääomistaja.