Maanantaina eronnut pääministeri Sebastien Lecornu yrittää käydä viime hetken neuvotteluja uuden hallituspohjan muodostamiseksi.

Ranskassa jännitetään keskiviikkona sitä, saako maa jälleen uuden pääministerin vai määrätäänkö uudet parlamenttivaalit.

Lecornu piti aamupäivästä France24 -uutiskanavan lähettämän puheen, jossa hän sanoi, että uusi budjetti on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden loppuun mennessä ja että parlamentin hajottamisen riski on pienentynyt.

Hän kertoi tapaavansa tänään parlamentin vasemmistojohtajia ja keskustelevansa heidän vaatimistaan myönnytyksistä. Presidentti Emmanuel Macron oli antanut Lecornulle määräajaksi tämän illan ennen kuin presidentti tekee seuraavan siirtonsa, jolla hän yrittää kammeta maata ulos hallituskriisien suosta.

Macronilla on jäljellä vain huonoja vaihtoehtoja. Kannatuskyselyiden perusteella ennenaikaiset vaalit joko pitäisivät parlamentin valtasuhteet ennallaan tai heikentäisivät entisestään Macronin omaa keskustakoalitiota ja voimistaisivat laitaoikeistoa.

Presidentti vakuutti vielä elokuussa, että ennenaikaisia vaaleja ei pidetä.