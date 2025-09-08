Ranskassa äänestetään pääministerin luottamuksesta – hallitus kaatunee

Edessä voivat olla uudet vaalit, mutta nekään eivät välttämättä tuo ratkaisua poliittiseen kaaokseen.

Ranskan parlamentin alahuone, kansalliskokous, äänestää tänään pääministeri Francois Bayroun luottamuksesta. Oppositiopuolueet sekä vasemmalla että oikealla aikovat äänestää pääministeriä vastaan, mikä johtanee hänen vähemmistöhallituksensa kaatumiseen.

Presidentti Emmanuel Macronin pitää tämän jälkeen nimittää Bayrou uudelleen pääministeriksi tai etsiä viralle toinen haltija. Kolmas mahdollisuus on hajottaa parlamentti ja määrätä maahan ennenaikaiset vaalit.

Ranskan politiikan sekaannuksesta kertoo se, että uusi pääministeri olisi järjestyksessä jo seitsemäs Macronin presidenttiyden aikana.

Uudet vaalit eivät todennäköisesti ratkaisisi perusongelmaa, sillä mielipidekyselyiden perusteella ne eivät edelleenkään tuottaisi kansalliskokoukseen enemmistöpohjaa uudelle hallitukselle. Kansallinen liittouma kylläkin vahvistaisi asemiaan suurimpana puolueena.

Äärivasemmiston vaatimukset presidentin eroamisesta Macron on torjunut jyrkästi.