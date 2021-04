Hallitukselle kovaa kritiikkiä ravintolarajoituksista – näin vastaa ministeri Kiuru: "Tilanne vaatii tukijärjestelmän laittamista kuntoon"

Kiuru haluaa hallitukselta tukea

Kiuru on samoilla linjoilla. Nyt olisi jaettava mahdottomassa tilanteessa oleville ravintoloille tukea, ja hallituksen olisi se mahdollistettava.

Kun ovien avaaminen on mahdollista edes osittain, ei nyt vielä viikonlopun yli käytössä oleva tukijärjestelmä enää toimi.

Ravintolasulku tartuntalukujen laskun taustalla

– Nyt on aika ymmärtää, että me tarvitsemme ravintoloille vielä jatkorajoituksiakin, mutta olemme menossa kohti kesää, jolloin rajoitusten määrä tulee vähentymään. Mutta samaan aikaan, jotta ravintoloiden työntekijät ja yrittäjät tämän jaksavat, he tarvitsevat myös asiallista tukea.