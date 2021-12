Ravintolajätiltä ja tapahtuma-alalta ankaraa kritiikkiä koronarajoituksista – "Teidät lomautetaan, hyvää joulua"

– Olen myös huolissani siitä, että koronapassin mainetta ei romuteta. Se on kaikkien mielestä hyvä ja toimiva työkalu tapahtumien järjestämiseen.

Ravintoloihin on puolestaan luvassa rajoituksia jo jouluaattona, ja ne kiristyvät entisestään ensi tiistaina. Anniskeluravintoloissa ovet pitää laittaa säppiin jo kello 18, ruokaravintoloissa koronapassilla aukioloaikaa voi venyttää kello 20:een.

– Ei ole taloudellisesti mahdollista pitää ravintoloita auki, koska illallistoiminta leikataan pois. Koronatilanne on Suomessa huono ja on selvää, että jotain pitää tehdä, mutta se joka maksaa tästä omalla työpaikalla, on ravintolatyöntekijä, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.