Ravintolarajoitukset höllenevät liian vähän, etujärjestöjohtaja sadattelee: "Olemme Euroopan kireimpiä maita"

Hallitus päättää tänään ravintolarajoitusten höllentämisestä. Uusia rajoituksia koskeva asetus on voimassa ensi kuun loppuun asti.

Kokonaan rajoitukset eivät poistu, mutta anniskelu- ja aukioloajat pitenevät tunnilla kiihtymis- ja leviämisalueilla. Kiihtymisvaiheen alueilla ravintolat saavat olla auki kello kahteen asti yöllä. Leviämisalueilla ravintoloiden on suljettava puoliltaöin. Aukiolorajoituksista vapaalla perustasolla ovat jatkossa Keski-Suomi, Lappi ja Pohjois-Karjala.

Höllennykset liian kevyitä

– Rokotukset ovat edenneet erittäin hyvin, ja sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti on pysynyt hyvin kurissa. Minkäänlaista ylikuormittumista ei ole ollut. Odotimme uuden hybridistrategian hengen tulevan esiin myös valtioneuvoston päätöksessä, mutta erittäin ankarat rajoitukset jatkuvat varsinkin leviämisvaiheen alueella, Lappi toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Lapin mukaan etenkin yöravintolatoiminta on rajoitusten takia yhä mahdotonta.

– Anniskeluajat ovat liian lyhyitä, ja asiakaspaikkarajoitukset ovat tiukat. Lisäksi on voimassa niin sanottu tanssimis- ja karaokekielto, eli karaokeravintolat ja yökerhot eivät käytännössä pysty toimimaan ollenkaan.

– Nuoret juhlivat muualla, mutta hallitus ummistaa silmänsä tältä – niin kuin on ummistanut koko kriisin ajan.

Ruokaravintoloilla menee jo hyvin

– Se mikä meitä pöyristytti suorastaan on se, että tämä asetus, joka mahdollistaa näin tiukat rajoitukset, olisi voimassa lokakuun loppuun asti. Tässä on siis vielä puolitoista kuukautta todella vaikeaa aikaa. Hämmästyttää tämä linja.

Asiakaspaikkarajoitukset poistettava

– Kysymys on enää siitä, kuinka tehokas meidän rokotusjärjestelmämme on ja ovatko kaikki valmiita ottamaan rokotuksen. Jos kaikki ihmiset eivät halua sitä, ei meidän toimialaamme, yrittäjiä ja työntekijöitä voida enää löysässä hirressä pitää.

– Jos se olisi ollut voimassa kesällä, nyt voisimme sen avulla pitää paikkoja auki. Se valmistuu vasta siinä tilanteessa, kun rajoitukset on joka tapauksessa purettava.

"Hyvin hoidettu kriisi" auttaa matkailua

Lappi myöntää, että Suomi on saanut maailmalla mainetta koronakriisin hyvin hoitaneena maana – ja se taas auttaa matkailualaa eteenpäin.

– Meillä on myös väljää, ei ole paljon turisteja, on luontoa, hyviä palveluita ja kaiken kaikkiaan hyvät mahdollisuudet päästä kyytiin mukaan. Lisäksi ensi talvikaudesta pohjoisessa on saatu lupaavia tietoja, mutta matkustusrajoitukset täytyy sada mahdollisimman nopeasti pois.