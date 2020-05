Ravintola-ala toivoisi suurempia helpotuksia toimintaan – eniten jännitetään, lähtevätkö asiakkaat liikkeelle: "Alkuun ja eteenpäin on pakko päästä"

Osuuskaupparyhmä on selvittänyt asiakkaidensa aikomuksia palata ravintoloihin. Kyselyn mukaan neljäsosa asiakkaista aikoisi alkuvaiheessa käydä ravintoloissa vähemmän kuin ennen kriisiä. Viidesosa ei osannut ottaa asiaan kantaa, ja loput kävisivät vähintään yhtä paljon kuin ennen kriisiä.

– Alkuun ja eteenpäin on pakko päästä, hän sanoo.

Ensimmäisiä ravintolailtoja jo varattu täyteen

Hallituksen linjauksen mukaan asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona. NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan mahdollisuus avata terassit parantaa olennaisesti toiminnan kannattavuutta. Ulkona on hänen mukaansa myös helppoa järjestellä turvavälejä.

– Toiminnan turvallisuus on kaiken lähtökohta. Kysyntä muodostuu vain sitä kautta, että ihmiset kokevat toiminnan turvalliseksi, Vikström sanoo.

Vikströmin mukaan osa kesäkuun alussa avautuvista ravintoloista on jo varattu täyteen ensimmäisten iltojensa osalta. Hän uskoo, että jos koronaviruksen leviäminen jatkaa taantumistaan, ihmiset lisäävät hiljalleen aktiivisuuttaan.

Picnic Groupin toimitusjohtaja Petteri Laurikainen kertoo, että rajoitukset eivät vaikuta kahviloihin yhtä paljon kuin iltaravintoloihin. Suurempi kysymys on, missä määrin ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle.

Laurikaisen mukaan noin puolet Picnic-ketjusta on ollut auki take away -toimintana. Hän arvioi, että asiakkaat ovat yhä monin paikoin etätyömoodissa, mikä vaikuttaa ketjulle tärkeään lounasmyyntiin.