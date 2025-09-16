MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi uskoo, että Mestarien liigan hallitseva mestari PSG on tälläkin kaudella yksi suurimmista voittajasuosikeista.

PSG nappasi seurahistoriansa ensimmäisen Mestarien liiga -voiton viime kauden päätteeksi näytöstyyliin.

Ranskalaisjätti on yksi suurimmista suosikeista myös tällä kaudella, sillä joukkue on pystynyt pitämään kiinni suurimmista tähdistään. Viime kauden avainpelaajista vain maalivahti Gianluigi Donnarumma on vaihtanut maisemaa.

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi uskoo, että PSG:llä on erinomaiset mahdollisuudet uusia Mestarien liiga -voittonsa.

– Mestaruuden uusiminen on aina vaikeaa. Mutta en näe mitään syytä, miksi he eivät menisi pitkälle tälläkin kaudella, koska se joukkue on kuitenkin aika stabiili. Donnarumma lähti, mutta siellä on edelleen maailman parhaat laitapakit ja Vitinha keskikentällä, Niemi listaa.

Viime kaudella Nuno Mendes oli yksi PSG:n kultaisen menestystarinan tukipilareista. Monipuolinen laitapuolustaja on molemmissa päissä kenttää korvaamaton pelaaja PSG:lle.

Niemen mukaan Mendes kuuluu ehdottomasti maailman parhaimpien pelaajien joukkoon, vaikka puolustajat eivät tavallisesti kirkkaimmassa valokeilassa poseeraakaan.

– Kun puhutaan maailman parhaimmista pelaajista, se yleensä menee kymppipaikan pelaajille tai maalintekijöille. Mutta kyllähän Nuno Mendes on käsittämätön pelaaja. Pimensi viime kaudella kaikki maailman parhaimmat laiturit. Lisäksi tuo PSG:lle hyökkäysuhkaa.

PSG:n lisäksi Antti Niemi nostaa ennakkosuosikeiksi myös Real Madridin ja Liverpolin.

– Kyllähän isot ovat isoja. Se on fakta. Real Madrid on varmasti nälkäinen. Seura, joka on tottunut voittamaan. He haluavat näyttää, että haluavat kruunun takaisin itselleen. Liverpool on vahvistunut entisestään. Tuossa on kolme sellaista nimeä, että jos he eivät pitkälle mene, niin se on pieni ihme, Niemi sanoo.

Mestarien liiga -kausi käynnistyy tänään tiistaina. Kauden kaikki ottelut nähtävissä tuttuun tapaan MTV Katsomossa.