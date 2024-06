Muhiiko jalkapallon EM-kisoissa todellinen yllätys? MTV Urheilun asiantuntijat ennakoivat: "Moni saattaa ihmetellä"

Suurimmat mestarisuosikit:

Ranska

Väyrynen: Valmennus ja pelaajisto ovat pysyneet samana ja pelaaminen ollut valmiin näköistä. MM-kisat olivat hyvät, vaikka kruunu jäikin saamatta. Ranska on kova jokaisella osa-alueella ja eniten valmis voittamaan turnauksen.

Niemi: Ranskalla on yksinkertaisesti hyvä ydinryhmä ja he pystyvät pärjäämään aina arvoturnauksissa.

Englanti

Väyrynen: Toinen iso ennakkosuosikki, kun miettii pelaajamateriaalia ja pelaamista edellisissä kisoissa. Suurin kysymysmerkki on, että miten joukkue suoriutuu kotimaasta kumpuavien, valtavien paineiden alla. Jos pelaajisto ja joukkuedynamiikka pysyvät kunnossa, se voi olla todella kova joukkue.

Niemi: Heikkoja lenkkejä on vaikea löytää. Heillä on lisäksi pitkästä aikaa X-factor-pelaaja Jude Bellinghamin muodossa. Englannin pelaajamateriaali on aina ollut laadukas, mutta tuon nuoren jätkän nousu A-luokan kategoriaan tuo joukkueelle jotain sellaista, mitä en ole Englannissa ihan hetkeen nähnyt. Luulen, että Gareth Southgate voi viedä heidät päätyyn asti. Hän on lähellä pelaajia, antaa heidän pelata omilla vahvuuksillaan, enkä ole kuullut etteikö yksikään pelaaja hänestä pitäisi.

Portugali

Väyrynen: Tämä perustuu näyttöihin niin karsinnoissa kuin näissä ystävyysotteluissa. Pelaajat ovat maailman huippuja maailman huipputasolta, ja valmentaja Roberto Martinez näyttää sopivan näille yksilöille. Hän peluuttaa sellaista jalkapalloa, millä Portugali voi päästä todella pitkälle. Suurin kysymysmerkki on Cristiano Ronaldon peluuttaminen.

Niemi: Joukkue tuli tutuksi, kun pelasimme juuri Suomen kanssa heitä vastaan ja näki joukkueen läheltä. Kaikki pelaajat ovat käytännössä aivan huippujoukkueissa. Ei yhtään heikkoa lenkkiä. Puolustajat pystyvät tukemaan hyökkäyksiä. Äärettömän taitava keskikenttä, ja monelta pelaajalta löytyy ratkaisuja maalien muodossa. Saa olla aika kova nippu, jotta voi kammeta heidät tuosta pois.

Potentiaaliset yllättäjät:

Väyrynen: Tämä on paha. Sveitsi, Kroatia tai Hollanti. Sanoisin Hollannin. Se olisi pienimuotoinen yllättäjä, vaikka puhutaankin hyvästä jalkapallomaasta.

Niemi: Georgia on joukkue, jota kannattaa seurata. Moni vihkytymätön katsoja saattaa ihmetellä, että mitä he tuolla oikein tekevät. Mutta kun katsoo sitä pelaajalistaa, niin se on itse asiassa aika hyväkin joukkue. Turkki ja Tshekki ovat hyviä joukkueita, ja Portugali selvä ennakkosuosikki, joten katsotaan pääsevätkö he lohkosta jatkoon. Georgia voi kuitenkin olla sellainen miniyllättäjä.

Tanska on myös suomalaisena aina kiva nostaa esille. Ne olivat todella kovassa lennossa muutama vuosi sitten, jonka jälkeen oli vähän takkuisempaa. Hyvänä päivänään Tanska on edelleen laatujoukkue.

Kisojen kiinnostavimmat pelaajat:

Väyrynen:

Kylian Mbappé – Tämä siirtosaaga, joka saatiin vihdoin ja viimein päätökseen Real Madridin osalta, voi vapauttaa häntä entisestään. Sitä kannattaa seurata.

Jude Bellingham – Debyyttikausi Real Madridissa oli aivan mieletön. Onnistui siellä todella hyvin ja voitti melkein kaikki mahdolliset pokaalit. Jos hän saa vietyä saman vireen maajoukkueeseen, edesauttaa se varmasti Englannin kisaurakkaa.

Cristiano Ronaldo – Todennäköisesti viimeiset arvokisat. Mikä hänen roolinsa on ja miten hän suhtautuu siihen? Jos hän on edelleen avauksen pelaaja, niin boksissa hän on edelleen maailman huippuja. Sitten jos hän ei pelaakaan, niin miten hän pystyy sen käsittelemään?

Niemi:

Jude Bellingham – Se on jo hyvin kulunut nimi ja ilmiselvä valinta, mutta kun katsoo hänen pelaamistaan ja tehoja isoissa peleissä, niin hän voi olla todella iso tekijä Englannilla. Sitä kannattaa seurata, vaikka varmasti moni jo seuraakin.

Manuel Neuer – Saksan maalivahtitilanne on äärettömän mielenkiintoinen, etenkin näin entisenä maalivahtina. Vähän sellainen tunne, että Neuer on ykkösmaalivahtina lähtökohtaisesti vanhoilla meriiteillä. On toki mahdollista, että hän pelaa huikeat kisat, eikä päästä maalin maalia. Fakta on kuitenkin se, ettei Neuer enää ole se maalivahti joka parhaimmillaan oli.

Vitinha – Portugalin keskikentän moottori. Äärettömän taitava pelaaja. Aina oikeassa paikassa ja valmis vastaanottamaan palloa. Todella vikkelät jalat ja pelikäsitys on huippuluokkaa. Hän valitsee hyvin ne hetket, milloin pidetään palloa ja milloin hyökätään nopeasti eteenpäin.

Kiinnostavin valmentaja:

Väyrynen:

Roberto Martinez – Portugali on näyttänyt erittäin hyvältä, etenkin hyökkäyspelaamisen osalta. Katsotaan, miten se toimii tällaisessa turnausmuodossa. Belgian suhteen Martinezilla oli isot odotukset, eivätkä ne varmasti ole yhtään pienemmät Portugalin peräsimessä. Mielenkiintoista nähdä, miten hän pystyy käsittelemään tuollaisen pelaajanipun ja pitämään kiinni peli-identiteetistään turnauksen edetessä.

Niemi: