Pystyykö Barcelona-luotsi kääntämään kurssinsa? Kauden ensimmäinen El Clasico tarjoaa erityisen mahdollisuuden – "Fanit antavat paljon anteeksi"

Kotikentällään pelaavan Barcelonan alkukausi on ollut täynnä turbulenssia niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Joukkue on hakenut itseään Lionel Messin lähdön jälkeen.

Barcelonan päävalmentaja Ronald Koeman on ollut kannattajien ja median silmätikkuna jo pitkään. Hollantilaisluotsin tulevaisuus seuran päävalmentajana on ollut pitkään jo vaakalaudalla. El Clasico voi kuitenkin tarjota Koemanille erityisen mahdollisuuden voittaa kannattajat jälleen puolelleen.

– Fanit antavat paljon anteeksi, jos Real kaatuu. Koemanin asemaa on kyseenalaistettu varmasti ihan aiheesta. Peliesitykset ovat olleet mitä ovat olleet. Tämä on iso peli Koemanille henkisellä tasolla. Jos he pystyvät tämän hoitamaan, kaikki on hetken ihan hyvin, Niemi sanoo.