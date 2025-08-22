Pöllöraati puolueiden kannatuksesta: "Eihän demareiden tarvitse kuin olla ja möllötellä"

Iltalehden Juha Ristimäki arvioi, että nykyisten kannatusmittausten valossa SDP jatkaa suurimpana puolueena aina seuraaviin vuoden 2027 eduskuntavaaleihin asti. Tällöin myös vaalivoitto on todennäköinen.

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntavaalikannatus on notkahtanut 18,8 prosenttiin viimeisimmässä Helsingin Sanomien mielipidemittauksessa. Suosituin puolue on yhä oppositiopuolue SDP 25,2 prosentilla.

Toisen oppositiopuolueen keskustan kannatus nousi hieman 16,3 prosenttiin. Hallituspuolue perussuomalaisten kannatus koheni puolestaan 11 prosenttiin.

"Kyllä sillä maaliin voittajana tullaan"

Mielipidemittauksen tulokset herättivät keskustelua myös perjantaisessa Pöllöraadissa.

Viestintäkonsultti ja tietokirjailija Katleena Kortesuo muistuttaa, että hallituskaudella on tyypillistä, että hallituspuolueiden kannatus laskee, kun taas opposition nousee.

Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristimäki puolestaan sanoo, että gallupeissa kannattaa katsoa pitkän ajanjakson trendiä. Nyt se on myös linjassa tuoreiden tulosten kanssa.

– SDP:llä trendi ylöspäin, sama keskustalla. Kokoomuksella loivaa alamäkeä, perussuomalaisilla jyrkempää.

Hän huomauttaa, että SDP:n kaula muihin puoleisiin on tällä hetkellä suuri. Tällä hetkellä puolueella on viimeisimmässä HS:n mittauksessa 6,4 prosentin ero toisena olevaan kokoomukseen.

– Eivät ne tule saamaan vaaleissa 25 prosenttia, mutta ehkä 22 prosenttia ja kyllä sillä voi voittaa vaalit.

Ristimäki arvioi, että vaikka nykyinen hallitus ei todennäköisesti tule hajoamaan, tulee työskentely riitautumaan. Näin on käynyt myös todella monella muulla hallituksella, kuten myös kahdella edellisellä, hän lisää.

– Eihän demareiden tarvitse kuin olla ja möllötellä ja tehdä omia hyviä esityksiä ja antaa hallituksen riidellä, niin kyllä sillä maaliin voittajana tullaan.

"Ei ole helpot ajat"

Ristimäki arvioi, että hallituskauden loppupuolesta tulee yhä vaikeampia, sillä myös perussuomalaiset ja kokoomus ovat "pienempien puolueiden panttivankeja" päätöksenteossa.

– Esimerkiksi valtionosuusuudistus, jota RKP vastustaa tai Palestiinan tunnustaminen, jota KD ja myös perussuomalaiset vastustaa kiivaasti.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2027. MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg huomauttaa, että politiikassa kaksi vuotta on pitkä aika.

– Varmasti pikkaisen riitaisaa voi olla, ei ole niin helpot ajat.