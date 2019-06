Jussi Halla-aho haluaa pakolaisleirillä olevien suomalaisten jäävän Syyriaan: "On valitettavaa, että lapset eivät voi valita omia vanhempiaan"

– Terveessä puolueessa johtoa haastetaan ja arvostellaan. Vaihtoehtoja saa vapaasti tarjota ja tällä kertaa siihen ei selvästikään koettu tarvetta, Halla-aho kommentoi valintansa jälkeen.

Halla-ahon mukaan ilmapiiri puolueessa on nyt vapautunut, eikä hän usko haastajan puuttumisen johtuvan uskalluksen puutteesta.

– Ihmiset kokevat, että puolue on yhtenäinen ja puolueen linjaukset ovat sellaisia joiden takana he haluavat seistä. On kai luonnollista, että tällaisessa tilanteessa ei haluta haastaa istuvaa johtoa, Halla-aho summaa.

Kokouksessa valittiin uusi puoluesihteeri

Puoluekokouksessa valittiin uudeksi puoluesihteeriksi 36-vuotias espoolainen kaupunginvaltuutettu Simo Grönroos.

Halla-ahon mielestä puoluesihteerin pitää tulla toimeen kaikkein kanssa ja pitää puoluesihteeriä puolueen tärkeimpänä työntekijänä.

– Pitää pystyä olemaan tarvittaessa sekä silkkihansikkainen, että rautakourainen. Jäsendemokratiassa tehdään töitä sillä tiimillä, jonka jäsenistö valitsee, Halla-aho ennakoi vielä edessä ollutta puoluesihteerivalintaa.

Muut puolueet ovat ilmaisseet paikoin selkeästi, etteivät ne halua olla perussuomalaisten kanssa tekemisissä. Puheenjohtajan mukaan muiden vastahakoisuus ei vaikuta oman puolueen tekemiseen.

– Kun muille puolueille valkenee, että me emme kato minnekään sillä, että odotellaan riittävän pitkään, niin he joutuvat pohtimaan suhtautumistaan uudestaan, Halla-aho toteaa.

Eristämisellä pyritään Halla-ahon mukaan vakuuttamaan äänestäjät siitä, ettei perussuomalaisia kannata äänestää.

– Kun havaitaan ettei eristäminen toimi, uskon että muiden puolueiden suhtautuminen sekä maahanmuuttoasioihin, että perussuomalaisiin puolueena tulee muuttumaan.



Maahanmuuttopolitiikka laajempi asiakokonaisuus



Perussuomalaisia väitetään yhden asian liikkeeksi, Halla-aho ei allekirjoita väitettä. Vaikka perussuomalaiset puhuvat paljon maahanmuuttopolitiikasta kyse on hänen mukaansa asiakokonaisuudesta, joka liittyy moniin asioihin.



– Meillä oli eduskuntavaalien alla kaikilla politiikan sektoreilla erittäin hyvin valmistellut ja perustellut ohjelmat. Ne kaikki pohjautuvat meidän käsitykseemme siitä, että Suomen valtion tehtävä on ajaa suomalaisten etua, eikä olla globaali sosiaalitoimisto. Ja tämä vaikuttaa niin työvoima-, sosiaali-, koulutuspolitiikkaan, kuin muihinkin alueisiin.



”Toivon, että Syyria rankaisee näitä ihmisiä”



Halla-aho otti myös kantaa Syyriassa al-Holin pakolaisleirillä olevien Isis-äitien tilanteeseen.



– Suomen on syytä olla passiivinen. Toivon, että Syyria rankaisee näitä ihmisiä. On valitettavaa, että lapset eivät voi valita omia vanhempiaan. On epärealistista ajatella, että lapset voitaisiin hakea leiriltä ilman äitejään, Halla-aho kommentoi.



Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti eilen, että Suomi valmistautuu vastaanottamaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettavaa turvapaikanhakijaa Italiasta Lampedusan saarelta. Halla-aho arvelee, että kyseessä on vasemmiston ja vihreiden niin sanottu moraaliposeeraus.