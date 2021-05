Halla-aho kiistää perussuomalaisten viivyttelyn: "Keskustelua käydään niin pitkään kuin kansanedustajilla on aiheesta sanottavaa"

Halla-ahon mukaan eduskunta käy asiasta keskustelua niin pitkään, kun kansanedustajilla on aiheesta sanottavaa.

– Pidän hiukan kyseenalaisena, että kun kansanedustajat tekevät työtä, johon heidät on valittu, niin sitä kutsutaan viivytykseksi. Eduskunnassa käydään keskustelua elvytyspaketista ja sitä käydään niin kauan, kuin kansanedustajilla on asiaan sanottavaa.

– Voihan sen niinkin ajatella, että tämä koko kansanedustuslaitos lakkautettaisiin. Tämä esitys on nyt annettu eduskunnalle, ja eduskunta käsittelee sitä. On erikoista, kuinka vähän asia on kiinnostanut hallituspuolueen edustajia tai hallitusta. Eilisessä istunnossa oli paikalla valtiovarainminsteri Matti Vanhanen (kesk.). Muita ministereitä siellä ei näkynyt.