Katso kiivas debatti elpymispaketista: Sebastian Tynkkynen kertoo syyt perussuomalaisten jarrutuspuheisiin – "Ministerit eivät vastanneet kysymyksiin"

– Täytyy lähteä siitä, että rajaamaton puheoikeus on se, mistä pitää tulevaisuudessakin pitää kiinni. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä, ja sen mielipiteen kertomiseen ei rajata aikaa. Mutta jos keskustelu alkaa käydä sen kaltaiseksi, että sitä yritetään venyttää tai siinä organisoidaan puheenvuoroja, niin sitten on aiheellista kysyä, miksi keskustelua halutaan tällä tavoin viivyttää.

Viivyttelyllä pyrittiin synnyttämään kansalaispainetta

– Tässä on kyse äärimmäisen isosta paketista. Me halusimme antaa kansanedustajille mahdollisimman pitkään aikaa harkita omaa päätöstään ja sitä, tulevatko he tukemaan tällaista moraalitonta pakettia vai eivät.