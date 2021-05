Erikoinen yö eduskunnassa – perussuomalaiset venyttivät EU-keskustelun kello 4.24 asti, puheita noottikriisistä ja tortilloita pureskelevista espanjalaisista

Nykyisellään istunnon venyminen myöhään yöhön asti on hyvin harvinaista. Käytännössä kysymys oli perussuomalaisten viivytyksestä.

Puheita noottikriisistä ja espanjalaisten sombreroista

On mielenkiintoista nähdä, että täällä salissa on itse asiassa yllättävän paljon hallituspuolueitten edustajia. Jos nyt oikein lasken, niin yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän hallituspuolueitten edustajaa, mutta he ovat täysin hiljaa.