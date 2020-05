Hakkeriryhmä vaatii miljoonien jättilunnaita: Väittää saaneensa haltuunsa suuren määrän Donald Trumpin "likapyykkiä" – julkaisivat jo esimakua tiedoistaan

Sama ryhmä hyökkäsi edellisviikolla New Yorkissa sijaitsevaan lakifirmaan, joka edustaa useita julkisuuden henkilöitä kuten Madonnaa, Lady Gagaa, Sir Elton Johnia ja Bruce Springsteenia. He saivat haltuunsa ilmeisesti jopa 756 gigatavua tietoa muun muassa julkkisten yhteystiedoista ja sopimuksista.

Tähtäimeen Trump ja suuremmat lunnaat

Viime viikon lopulla hakkerit kertoivat pimeässä verkossa eli dark webissä, että seuraavaksi heidän tähtäimessään on Donald Trump, joka käy juuri vaalikilpailua toisesta kaudestaan Yhdysvaltain presidenttinä.

Samankaltaisia rikoksia ei aiemmin ole luokiteltu terrorismiksi, mutta nyt ilmeisesti on, kun uhkauksen kohteena on presidentti Trump.

Hakkeriryhmä ei ollut otettu heidän saamastaan terroristileimasta, vaan tästä suivaantuneena he julkaisivat dark webissä 169 sivua haltuunsa saamia sähköposteja, jotka liittyvät Trumpiin.

Tai niin he väittävät.

Ei väliä kuka maksaa, kunhan joku maksaa

Forbesin mukaan nyt julkistetut sähköpostit eivät ole nähneetkään "likapyykkiä". Kaikissa viesteissä on lehden mukaan kyllä mainittu Trump, mutta ne olivat hyvin harmittomia, ja osassa viesteistä sanalla ei tarkoiteta presidentti Trumpia vaan yleisesti ottaen sanaa "trump", joka tarkoittaa suomeksi päihittämistä tai ylittämistä.

Hakkerit kuitenkin huomauttavat, että nämä ovat vasta ensimmäisiä ja harmittomia viestejä, joita he julkaisivat. Lisää on heidän mukaansa luvassa, jos lunnaita ei makseta.

– Tärkeintä on, että me saamme rahat, he ovat todenneet lehden mukaan.