Etätyössä suositut sovellukset nettirikollisten uusi kultakaivos: Näillä vinkeillä suojaudut verkkohuijauksilta

– Ne tekevät sitä työkseen ja silloin mikä tahansa muutos on heille mahdollisuus. Muutokset tuovat uusia keinoja herättää ihmisten kiinnostus.

– Jos esimerkiksi töissä saa jonkin linkin tai kummallisen viestin, niin on helppo lähteä kaverilta kyselemään, mikä tämä on. Sitten kun on kotona, niin ei välttämättä tule mieleen yhtä matalalla kynnyksellä kysellä.