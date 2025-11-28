Mediatietojen mukaan Venäjän miehittämien alueiden tunnustaminen venäläisiksi on säilynyt muokatussa rauhansuunnitelmassa.

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin on kerrottu vierailevan Venäjällä ensi viikolla rauhanneuvotteluihin liittyen.



Brittilehti Telegraphin mukaan Yhdysvallat on aikeissa tunnustaa Venäjän hallitsevan Krimin niemimaata ja muita miehittämiään alueita Ukrainassa saadakseen rauhansopimuksen aikaan.



Lehden tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähettää erityislähettiläänsä Steve Witkoffin ja vävynsä Jared Kushnerin tekemään suoran tarjouksen Venäjän presidentille Vladimir Putinille.



Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vahvistaneet Witkoffin vierailevan Venäjällä ensi viikolla rauhanneuvotteluihin liittyen. Putinin ulkopoliittisen neuvonantajan Juri Ushakovin mukaan Venäjälle saapuu Witkoffin mukana muitakin Trumpin hallinnon edustajia.

Yhdysvaltain alkuperäisessä 28:n kohdan rauhansuunnitelmassa esitettiin, että Venäjän miehittämät Krimin niemimaa sekä Luhanskin ja Donetskin alueet Itä-Ukrainassa tunnustetaan "käytännössä" eli de facto venäläisiksi.

Hersonissa ja Zaporizhzhjassa rintamalinjaa esitettiin jäädytettäväksi nykyisille kohdilleen, mikä tarkoittaisi Venäjän valtaamien alueiden tunnustamista käytännössä Venäjälle kuuluviksi. Muista valtaamistaan alueista Venäjä olisi suunnitelman mukaan luopunut.



Euroopassa arvosteltiin, että Yhdysvallat ja Venäjä yrittivät päättää Ukrainan kohtalosta Euroopan yli. Euroopan johtajien mukaan suunnitelma myötäili liikaa Venäjän kantoja. Viime viikonloppuna Genevessä Ukraina ja Yhdysvallat työstivät muokkauksia rauhansuunnitelmaan, mutta viimeisimmän typistetyn version sisältöä ei ole julkistettu. Uusi 19-kohtaiseksi kerrottu suunnitelma olisi kuitenkin tiettävästi Ukrainalle aiempaa myönteisempi. Telegraph kertoo useisiin lähteisiinsä viitaten, että Venäjän miehittämien alueiden tunnustaminen de facto venäläisiksi olisi kuitenkin säilytetty muokatussa rauhansuunnitelmassa.