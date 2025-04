Häikäisevä suoritus snookerin MM-kisoissa loksautti asiantuntijoidenkin leuat – "Tuo oli ilmiömäistä"

Belgialainen Luca Brecel hurmasi suorituksellaan snookerin MM-kisoissa.

30-vuotias Brecel hävisi ensimmäisen erän kiinalaisvastustajalleen Junhui Dingille, mutta tämän jälkeen hän oli pöydällä pysäyttämätön.

Brecel vei nimiinsä seuraavat seitsemän erää lyömällä tulostaululle 121, 78, 55, 100, 88 ja 88 pisteen breakit.

Huimat taidonnäytteet mykistivät snookerhuiput Alan McManuksen ja Jimmy Whiten.

– Naiset ja herrat. Meillä on uusi voittajaehdokas tämän vuoden MM-kisoihin. En usko, että hän on ollut kenenkään listalla, mutta tuon jälkeen hänen on oltava. Tuo oli uskomatonta, TNT Sportsin asiantuntija McManus hehkuttaa.

– Luca oli ilmiömäinen. Kaikki pallot menivät taskun keskelle. Tuo oli ilmiömäistä. Tuo oli ehdottomasti huippusnookeria, White komppaa.

Maailmanlistalla sijalla seitsemän oleva Brecel jahtaa uransa toista maailmanmestaruutta. Hän voitti MM-kultaa vuonna 2023.

Brecelin ja Jingin välinen ottelu jatkuu sunnuntaina 7–1-tilanteesta. Puolivälieräpaikka irtoaa 13 erävoitolla.