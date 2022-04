Käyttikö Venäjä kemiallisia aseita Mariupolissa? – Tämä tiedetään tässä vaiheessa

Mariupol Ukrainan eteläosassa on tähän mennessä pahiten kärsinyt Venäjän hyökkäyksestä kärsinyt kaupunki. Rajusti pommitettu satamakaupunki on venäläisjoukkojen saartama, ja sen puolustuksen on arvioitu kaatuvan ehkä jopa lähipäivien aikana.